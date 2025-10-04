Roma 2025 | Richard Linklater Jafar Panahi Marco Bellocchio e Brian Selznick protagonisti degli Incontri
La Festa del Cinema di Roma ha svelato il programma degli incontri, delle masterclass e delle conversazioni di questa edizione. La 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 15 al 26 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e, nell'attesa, è stato svelato il programma degli incontri. Tra gli artisti coinvolti negli appuntamenti che permetteranno ai fan e agli appassionati di cinema di ascoltare esperienze, opinioni e retroscena ci saranno registi come Richard Linklater e Marco Bellocchio, ma anche artisti del calibro di Brian Selznick. Le Masterclass Lunedì 20 ottobre alle ore 15:30 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium, sarà il Premio alla Carriera Richard Linklater, a salire sul palco di una Masterclass. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
