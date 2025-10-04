Robot aspirapolvere con sistema antigroviglio offerta assurda | 350 euro di sconto su Amazon

Chi cerca un aiuto concreto nelle pulizie domestiche, non deve lasciar scappare questa promozione incredibile: il robot aspirapolvere Roborock  è in offerta a 649,99 euro invece di 999,99 euro. Ben 350 euro di risparmio, per un modello che si colloca nella fascia alta del mercato e che integra tutta una serie di funzionalità avanzate, smart e non solo. Approfitta dello sconto Un sistema di pulizia pensato per ogni esigenza. Uno dei punti di forza del robot è la potenza di aspirazione da 18.500 Pa, sufficiente per catturare polvere, briciole e peli di animali senza difficoltà. Il sistema di lavaggio è dotato del mocio FlexiArm, progettato per raggiungere anche gli angoli più nascosti, mentre i moci si sollevano automaticamente fino a 10 mm per evitare di bagnare tappeti e zone delicate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

