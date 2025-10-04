Robin Hood a Montebeni torna la disfida di tiro con l’arco in costume
Fiesole, 4 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre Montebeni, nel Comune di Fiesole, farà da cornice al ritorno della suggestiva gara di tiro con l’arco in costume storico. I partecipanti, vestiti come Robin Hood e i suoi leggendari compagni della foresta di Sherwood, rivivranno le antiche sfide contro il malvagio principe Giovanni, regalando al pubblico un vero tuffo nel passato. Protagonisti dell’evento saranno gli “Arcieri del Rovo”, che si cimenteranno non solo nella classica competizione in costume, ma anche in una spettacolare prova di tiro al bersaglio naturale, rappresentato da una sagoma di cinghiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: robin - hood
Inghilterra, ubriachi abbattono il secolare albero di Robin Hood. Condannati a 4 anni di carcere
Sean Bean è lo sceriffo di Nottingham nella serie Robin Hood di MGM+
“Stai per partire per il mare? Ti regalo 1000 euro”: Meloni ‘Robin Hood’, via alla rivoluzione per aiutare le famiglie
Russell Crowe, diretto da Ridley Scott, vi aspetta in "Robin Hood". Stasera in prima serata su #Italia1 - facebook.com Vai su Facebook
"ROBIN HOOD LE NORMAND". #ChiringuitoLive @JDamiann se viene muuuy arriba en #ChiringuitoLive con el 2-0 del Atleti. #UCL https://twitch.tv/elchiringuitotv - X Vai su X
Robin Hood: la spiegazione del finale del film - Scopri come si conclude il film del 2010 Robin Hood, leggendo qui la descrizione e la spiegazione del suo finale. Lo riporta cinefilos.it
Robin Hood: il Trailer della serie sul Principe dei Ladri - La leggenda di Robin Hood, tra le più amate della tradizione popolare inglese, torna a vivere in una veste completamente rinnovata. Da lascimmiapensa.com