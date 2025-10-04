Robin Hood a Montebeni torna la disfida di tiro con l’arco in costume

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiesole, 4 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre Montebeni, nel Comune di Fiesole, farà da cornice al ritorno della suggestiva gara di tiro con l’arco in costume storico. I partecipanti, vestiti come Robin Hood e i suoi leggendari compagni della foresta di Sherwood, rivivranno le antiche sfide contro il malvagio principe Giovanni, regalando al pubblico un vero tuffo nel passato. Protagonisti dell’evento saranno gli “Arcieri del Rovo”, che si cimenteranno non solo nella classica competizione in costume, ma anche in una spettacolare prova di tiro al bersaglio naturale, rappresentato da una sagoma di cinghiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

robin hood a montebeni torna la disfida di tiro con l8217arco in costume

© Lanazione.it - Robin Hood a Montebeni, torna la disfida di tiro con l’arco (in costume)

In questa notizia si parla di: robin - hood

Inghilterra, ubriachi abbattono il secolare albero di Robin Hood. Condannati a 4 anni di carcere

Sean Bean è lo sceriffo di Nottingham nella serie Robin Hood di MGM+

“Stai per partire per il mare? Ti regalo 1000 euro”: Meloni ‘Robin Hood’, via alla rivoluzione per aiutare le famiglie

robin hood montebeni tornaRobin Hood: la spiegazione del finale del film - Scopri come si conclude il film del 2010 Robin Hood, leggendo qui la descrizione e la spiegazione del suo finale. Lo riporta cinefilos.it

Robin Hood: il Trailer della serie sul Principe dei Ladri - La leggenda di Robin Hood, tra le più amate della tradizione popolare inglese, torna a vivere in una veste completamente rinnovata. Da lascimmiapensa.com

Cerca Video su questo argomento: Robin Hood Montebeni Torna