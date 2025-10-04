Robin Hood a Montebeni torna la disfida di tiro con l’arco in costume

Fiesole, 4 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre Montebeni, nel Comune di Fiesole, farà da cornice al ritorno della suggestiva gara di tiro con l’arco in costume storico. I partecipanti, vestiti come Robin Hood e i suoi leggendari compagni della foresta di Sherwood, rivivranno le antiche sfide contro il malvagio principe Giovanni, regalando al pubblico un vero tuffo nel passato. Protagonisti dell’evento saranno gli “Arcieri del Rovo”, che si cimenteranno non solo nella classica competizione in costume, ma anche in una spettacolare prova di tiro al bersaglio naturale, rappresentato da una sagoma di cinghiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

