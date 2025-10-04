Roberta Massaro è la nuova presidente dei giovani imprenditori di Confindustria

Roberta Massaro è la nuova presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia  per il biennio 2025-2027.  L’elezione è avvenuta durante l’assemblea annuale del gruppo, tenutasi il 2 ottobre 2025. Nata nel 1991, Massaro è amministratrice unica di Progetto Omnia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

