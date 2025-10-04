Roberta Massaro è la nuova presidente dei giovani imprenditori di Confindustria
Roberta Massaro è la nuova presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il biennio 2025-2027. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea annuale del gruppo, tenutasi il 2 ottobre 2025. Nata nel 1991, Massaro è amministratrice unica di Progetto Omnia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: roberta - massaro
Roberta Massaro è la nuova presidente dei giovani imprenditori di Confindustria
SI È SPENTA DONATELLA MASSARO, CONSIGLIERA COMUNALE DI CORLETO PERTICARA: MESSAGGI DI CORDOGLIO - facebook.com Vai su Facebook
Roberta Massaro è la nuova presidente dei giovani imprenditori di Confindustria - Massaro è amministratrice unica di Progetto Omnia, azienda specializzata nel confezionamento, imballaggio e assemblaggio conto terzi ... Lo riporta novaratoday.it
Roberta Massaro è la nuova presidente dei Giovani imprenditori - Guiderà il gruppo di giovani di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il biennio 2025- Come scrive lavocedinovara.com