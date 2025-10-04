Roberta Marcenaro la signora che accelera il made in Italy in America

Dalla Liguria a Washington solo andata. E’ il “viaggio” intrapreso più di 15 anni fa da Roberta Marcenaro Lyon quando negli States ha creato IMark, holding di società profit e no profit che promuove il made in Italy nel design, nelle infrastrutture, nella moda e nell’enogastronomia, diventando una sorta di “ponte” tra due mondi così diversi ma sempre alla ricerca l’uno dell’altro. Dopo una laurea in economia a Genova, Marcenaro Lyon si interessa con il Politecnico di Milano al disastro provocato dall’uragano Katrina a New Orleans e ne nasce un libro-riflessione sulla realizzazione di case-mobili e, più in generale, sulla trasformazione dell’abitare. 🔗 Leggi su Panorama.it

