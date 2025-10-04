Roberta Ghisla morta dopo la cena in casa | soffocata da un boccone di traverso

Una donna di 58 anni, Roberta Ghisla, è morta per soffocamento mentre stava consumando la cena nella sua abitazione di via Crocetta a Lodrino, in provincia di Brescia, a causa di un boccone che le è andato di traverso. Nonostante i tempestivi soccorsi, la 58enne è deceduta all’ospedale Civile. 🔗 Leggi su Today.it