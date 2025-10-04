Road to America | la Banda di Bisceglie vola a New York per il Columbus Day Martedì il concerto-evento di saluto nella Chiesa di Sant’Agostino

La musica pugliese si prepara a sfilare nel cuore di Manhattan. Martedì 7 ottobre 2025, nella Chiesa di Sant’Agostino a Bisceglie, il Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie”, diretto dal maestro Benedetto Grillo, terrà il concerto “Road to America”, l’ultimo grande appuntamento prima della partenza per New York, dove sarà protagonista alla celebre parata del Columbus Day, organizzata dalla omonima fondazione. L’evento, patrocinato dall’ Associazione Nazionale Bande da Giro (ANBG) e sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia, celebra un nuovo traguardo internazionale per una delle più antiche e prestigiose formazioni musicali italiane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

