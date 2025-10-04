Rivoluzione Toko e Beli le strade si dividono

Come si cambia, cantava Fiorella Mannoia. E in effetti la parola cambiamento è quella che può essere accostata senza timore di smentite all’attuale Virtus. E del resto, quale sarebbe stato il programma dell’anno che verrà – tanto per scomodare un’altra immagine musicale –, lo avevamo capito già il 17 giugno, nella calda notte del PalaLeonessa di Brescia. Negli occhi il titolo numero 17 appena conquistato dalla Virtus, nel cuore la vicenda umana di Achille Polonara, osannato da un intero palasport, tifosi rivali compresi. Dopo la sirena, Massimo Zanetti, che da qualche giorno aveva riacquistato tutto il pacchetto delle quote bianconere, dettava l’agenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione Toko e Beli, le strade si dividono

In questa notizia si parla di: rivoluzione - toko

Rivoluzione Toko e Beli, le strade si dividono - Quanti cambiamenti: il capitano si è ritirato e ora è il nuovo ambassador bianconero. Scrive ilrestodelcarlino.it