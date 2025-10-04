Rivoluzione nella Chiesa anglicana alla guida una donna | il vescovo Sarah Mullally
La designazione arriva per rispondere a una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d'insabbiamento che hanno travolto diversi prelati uomini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: rivoluzione - chiesa
Rivoluzione in chiesa: l’obolo diventa digitale. Sì al progetto dopo le prove nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, nella basilica di Assisi e in Vaticano
Pos in chiesa per pagare l’offerta, rivoluzione nelle parrocchie
Gabbia, Cristante, Chiesa: così Gattuso prepara la mini rivoluzione d'ottobre
#TG2000 - Rivoluzione nella #ChiesaAnglicana, una donna eletta Arcivescovo di #Canterbury #3ottobre #ArchbishopofCanterbury #SarahMullally #Chiesa #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Rivoluzione nella Chiesa d’Inghilterra dopo 500 anni di storia. Per la prima volta un vescovo donna, Sarah Mullally, è stata eletta dal sinodo alla carica di arcivescovo di Canterbury. Si tratta del primate della Chiesa nazionale del Regno Unito, il cui capo nomi - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione nella Chiesa anglicana, eletta una donna alla guida - Sarah Mullally nominata vescovo di Canterbury, dopo l'ondata di scandali sessuali che ha travolto anche il suo predecessore (ANSA) ... Da ansa.it
Rivoluzione nella Chiesa anglicana: per la prima volta in 500 anni una donna alla guida - Per la prima volta un vescovo donna nella Chiesa anglicana: Sarah Mullally, è stata eletta dal sinodo per la carica di arcivescovo di Canterbury, ossia per il ruolo di primate della Chiesa nazionale d ... Scrive msn.com