Di colpo la ressa sparpagliata del sovraturismo ha fatto largo alle folle compatte dei manifestanti. I roditori del consumo delle città storiche accantonati dagli aspiranti attori della storia contemporanea. Non era bastato il disgustoso divario fra ricchezza e povertà, spinto oltre la misura, né i segni dell’agonia del pianeta, né la reazione del nazionalismo imperiale tradotta nell’aggressione bellica e nella minaccia atomica: è toccato a una crisi endemica che si credeva cronicizzata e tenuta a bada, come quella mediorientale e precisamente israelo-palestinese, di registrare l’assalto sfigurato del 7 ottobre e la vendetta sfrenata della destra israeliana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Riuscire a restare se stessi, dunque soli, pur entrando dentro a un corteo