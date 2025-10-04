Ritrovato dopo quattro giorni Rocco l' uomo scomparso sul Gargano

Rocco Fontana, l'uomo di Vico del Gargano di cui si erano perse le tracce dal 30 settembre, è stato ritrovato in un'area boschiva questo pomeriggio 4 ottobre, in seguito alle ricerche guidate dal personale del comando provinciale dei vigili del fuoco, con l'ausilio del personale Sapr del corpo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: ritrovato - dopo

Alliance, la nave della ricerca. Dopo 120 giorni tra i ghiacciai ha ritrovato l’abbraccio di casa

Pasquale scompare nel nulla, ritrovato dopo 11 giorni

Dove è stato ritrovato e come sta il piccolo Alain scomparso a Ventimiglia: lieto fine dopo oltre 36 ore

LE INDAGINI - Il corpo ritrovato dopo dodici giorni. Accertamenti sui sospetti favoreggiatori che avrebbero aiutato Ragnedda a ripulire la scena - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo, ritrovato senza vita l’uomo disperso dopo il nubifragio ad #Ostuni, mentre continuano le ricerche della donna travolta dall’acqua nell’alluvione di due giorni fa in Sicilia. #Tg1 Rosa Vitarelli - X Vai su X

Salva i figli e scompare nel lago, ritrovato corpo dopo 5 giorni - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Riporta ansa.it

Salva i figli e scompare nel lago di Como, ritrovato il corpo dopo 5 giorni - E' stato ritrovato e recuperato il cadavere di Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni, di origini italiane, disperso da lunedì, quando si era tuffato nel Lago di Como, riuscendo a salvare i ... Secondo tgcom24.mediaset.it