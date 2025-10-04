Ritrovati sani e salvi Martina e Alessio

Martina è stata ritrovata, sana e salva. Stessa cosa per Alessio. I due giovani di Sarmato - 14 e 15 anni - scomparsi dal 30 settembre, sono stati rintracciati nella provincia di Pavia. Entrambi – stando alle prime informazioni – si sarebbero presentati spontaneamente a casa di una zia del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: ritrovati - sani

Tonino e Marco, ritrovati sani e salvi dopo essere scomparsi

Castrovillari, ritrovati sani e salvi i minori di una donna arrestata: sono con la nonna https://gazzettadelsud.it/?p=2100939 - facebook.com Vai su Facebook

Ritrovata sana e salva 16enne scomparsa - Dopo ore di apprensione e ricerche, è stata ritrovata sana e salva la 16enne aostana scomparsa dall'alba di sabato 24 agosto nella zona di Gignod. Secondo rainews.it

Ritrovati sani e salvi i due escursionisti statunitensi dispersi - E' stata ritracciata in tarda mattinata la coppia di giovani escursionisti statunitensi per i quali è stata messa in atto un'imponente operazione di ricerca cominciata ieri sera, con squadre a terra ... Scrive rainews.it