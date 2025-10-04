Ritrovate le due ragazze 17enni scomparse da Barletta | stanno bene

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le ricerche coordinate dai carabinieri. Sono state ritrovate vive e in buona salute le due ragazze di 17 anni scomparse lo scorso giovedì a Barletta. Le ricerche sono state coordinate dai carabinieri insieme alla Prefettura della BAT, nell’ambito del Piano provinciale per le persone scomparse, che ha visto un impegno costante delle forze dell’ordine con controlli in diverse zone della provincia. Il ritrovamento. Le giovani stavano rientrando a Barletta a bordo di un autobus. Una volta salite sul mezzo, hanno riacceso uno dei telefoni cellulari, permettendo ai carabinieri di localizzarle immediatamente e verificare le loro condizioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ritrovate le due ragazze 17enni scomparse da Barletta: stanno bene

