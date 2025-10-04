Ritrovate le due 17enni scomparse da giovedì stanno bene

AGI - Sono state ritrovate vive e in buono stato di salute le due ragazze 17enni che erano scomparse da Barletta lo scorso giovedì mattina. A rintracciarle sono stati i carabinieri, al termine di accurate indagini e ricerche coordinate dalla Prefettura della Bat nell’ambito del Piano provinciale per le persone scomparse, che aveva impegnato tutte le forze dell’ordine con controlli in diverse aree del territorio, in particolare nella Sesta provincia pugliese. Le due giovani stavano rientrando a Barletta a bordo di un autobus: una volta salite sul mezzo, hanno riacceso uno dei telefoni cellulari e i carabinieri sono riusciti a localizzarle immediatamente, intervenendo per assicurarsi delle loro condizioni. 🔗 Leggi su Agi.it

