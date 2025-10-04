Ritrovate le due 17enni scomparse da giovedì stanno bene

Agi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Sono state ritrovate vive e in buono stato di salute le due ragazze 17enni che erano scomparse da  Barletta  lo scorso giovedì mattina. A rintracciarle sono stati i  carabinieri, al termine di accurate  indagini  e  ricerche  coordinate dalla  Prefettura della Bat  nell’ambito del  Piano provinciale per le persone scomparse, che aveva impegnato tutte le forze dell’ordine con controlli in diverse aree del territorio, in particolare nella  Sesta provincia pugliese. Le due giovani stavano rientrando a  Barletta  a bordo di un  autobus: una volta salite sul mezzo, hanno riacceso uno dei  telefoni cellulari  e i  carabinieri  sono riusciti a  localizzarle  immediatamente, intervenendo per assicurarsi delle loro  condizioni. 🔗 Leggi su Agi.it

ritrovate le due 17enni scomparse da gioved236 stanno bene

© Agi.it - Ritrovate le due 17enni scomparse da giovedì, stanno bene

In questa notizia si parla di: ritrovate - 17enni

ritrovate due 17enni scomparseRitrovate Sofia e Nikol: stanno bene - Si è conclusa con un lieto fine la vicenda delle due ragazze 17enni scomparse da Barletta nella mattinata di giovedì 2 ottobre. Come scrive barlettaviva.it

ritrovate due 17enni scomparseBarletta, due 17enni scomparse nel nulla: ricerche senza sosta per Nikol e Sofia - Ore di angoscia a Barletta per la scomparsa di due ragazze di 17 anni, mai arrivate a scuola. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ritrovate Due 17enni Scomparse