Ritardi nei lavori al parcheggio Europa Ovest Cacciotto e Gioveni incontrano il vice sindaco Mondello

I ritardi nella realizzazione del parcheggio Europa Ovest stanno creando parecchi disagi. Non stanno a guardare Alessandro Cacciotto, presidente della terza circoscrizione, e Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d'Italia che ieri hanno incontrato il vice sindaco Salvatore Mondello per cercare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

