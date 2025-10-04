Era attesa per giugno l’apertura della nuova “ Casa di comunità “ al Terminetto, negli spazi (ceduti dal Comune in comodato d’uso gratuito all’ Asl ) che furono dell’ex circoscrizione “Viareggio Nuova“ e poi riconvertiti in hub vaccinale nel periodo della pandemia. Questo il termine annunciato durante il sopralluogo al cantiere – a cui partecipò anche il presidente Giani, insieme al sindaco Del Ghingaro e ai vertici dell’Azienda sanitaria – ad inizio gennaio. Ma il presidio è ancora chiuso; e sbirciando oltre i cancelli il coordinatore comunale di Forza Italia, Vittorio Fantoni, segnala "Che i lavori procedono molto, ma molto a rilento Come mai questo ritardo? Ci sono problemi?". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ritardi al Terminetto. La Casa di comunità non è ancora aperta"