Rita Rusic e la confessione choc sull' arresto di Cecchi Gori | In carcere macchie di sangue Urlai come in un horror

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una lunga intervista rilasciata al Corriere, Rita Rusic si è lasciata andare ad alcune rivelazioni anche molto delicate e private. Per esempio ha parlato di Vittorio Cecchi Gori (sono stati sposati dal 1983 al 2000) e del difficile momento dell'arresto. Rita Rusic parla di Vittorio Cecchi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rita - rusic

Rita Rusic: “Tradita da Cecchi Gori quando ero incinta. Oggi, il sesso mi mantiene giovane”

Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Panariello e Pieraccioni mi voltarono le spalle»

Rita Rusic, la verità sulla separazione con Cecchi Gori: “Mi hanno punita, rancore e dolore”

Cerca Video su questo argomento: Rita Rusic Confessione Choc