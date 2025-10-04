Risultati Serie A pomeriggio da brividi! La Lazio riacciuffa il Torino dopo 13? di recupero colpo esterno per il Lecce in casa del Parma

Risultati Serie A, il sabato pomeriggio è da brividi: i biancocelesti acciuffano il Toro all’ultimo respiro, i salentini corsari a Parma. Un sabato pomeriggio incredibile in Serie A, ricco di emozioni e di colpi di scena fino all’ultimo secondo, specialmente allo Stadio Olimpico di  Roma. Il  Torino  assapora una vittoria in rimonta, ma viene raggiunto in un finale rovente, mentre il  Lecce ottiene un successo esterno pesantissimo in casa del  Parma. Risultati Serie A: Lazio-Torino 3-3. Partita folle e spettacolare a  Roma, dove  Lazio  e  Torino  danno vita a un pirotecnico 3-3. La  Lazio  era passata in vantaggio al 16? con un gol del “Cholito” Simeone, ma i granata hanno reagito con veemenza, ribaltando il risultato già nel primo tempo grazie a una straordinaria doppietta dell’ex di turno,  Cancellieri  (a segno al 24? e al 40?). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A, pomeriggio da brividi! La Lazio riacciuffa il Torino dopo 13? di recupero, colpo esterno per il Lecce in casa del Parma

