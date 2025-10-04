Rissa davanti alla discoteca Nice 18enni investono quattro coetanei e li mandano in ospedale

Una rissa all'alba davanti alla discoteca Nice di Saxa Rubra si è conclusa con quattro giovani feriti e due denunciati. L'auto guidata da due 18enni ha investito i coetaei, mandandoli in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

