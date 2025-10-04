Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Quali sono i sintomi del cancro al seno a cui prestare attenzione ilgiornale.it
Vicenza, nell'officina del papà dell'Alpenscooter tgcom24.mediaset.it
Cuneo, fermato con patente falsa l'uomo con decine di identità: 34enne ricercato finisce in carcere virgilio.it
Guardiola si schiera con la Palestina: «Stiamo vivendo in prima persona un genocidio. La Striscia di Gaza è ... calcionews24.com
Lazio, niente interviste per Sarri: cosa è successo. Cataldi incredulo: “Da matti non dare subito il rigore” calciomercato.it
Grande manifestazione per Gaza a Roma tgcom24.mediaset.it
Luci d'Artista 2025, spuntano le sfere luminose in Piazza della Libertà
Prosegue l'allestimento delle nuove Luci d'Artista a Salerno. Nelle ultime ore - come mostrano le ... ► salernotoday.it
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: anche Barella partecipa al festival del gol, poker dell’Inter con la Cremonese
di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionat... ► juventusnews24.com
Coppa degli Assi: vittoria di Guido Franchi nel Premio Tasca d’Almerita
Il graduato scelto dell’Esercito Italiano Guido Franchi in sella all’undicenne castrone francese E... ► palermotoday.it
Dybala, deciso il futuro dell’ex Juve? Svelato il suo desiderio, cosa accadrà con la Roma nelle prossime settimane. Ultimissime
di Redazione JuventusNews24Dybala rinnova con la Roma? Deciso il futuro dell’ex numero 10 della Juve... ► juventusnews24.com
Schettino insegna, la lagna dei deputati rientrati prima dei compagni qualunque: “Ci hanno maltrattato”
Prima eroi, poi privilegiati che rientrano in business class prima degli altri, adesso vittime che... ► secoloditalia.it
Forte tensione a S.Maria Maggiore, la polizia fronteggia i manifestanti con idranti e lacrimogeni
AGI - "Un milione in piazza". Gli organizzatori del corteo ProPal di Roma lo urlano dai camion che ... ► agi.it
Planet Y, il mondo nascosto ai confini del Sistema solare: “Un nuovo pianeta è la soluzione all’enigma del cosmo”
Roma, 4 ottobre 2025 – Da oltre un secolo l’idea che un altro pianeta, ancora invisibile, si nascon... ► quotidiano.net
Pronostico e quote Taylor Fritz – Giovanni Mpetshi Perricard, Shanghai Masters 05 10 2025
Taylor Fritz e Giovanni Mpetshi Perricard scenderanno in campo sul centrale più o meno alle 8 di do... ► infobetting.com
Verso Catania Siracusa, i convocati tra le fila rossazzurre
In vista della gara con il Siracusa, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massim... ► cataniatoday.it
Bucchi indovina la mossa, Varela entra e segna. L'Arezzo resta primo in classifica
BUCCHI E VARELA - Prestazione a corrente alternata, risultato pesantissimo. L’Arezzo torna dalla t... ► arezzonotizie.it
Sassuolo Juventus Women 0 0 LIVE: gara bloccata INTERVALLO
di Redazione JuventusNews24Sassuolo Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca... ► juventusnews24.com
Scontri a Roma tra manifestanti e polizia dopo il corteo per la Palestina: ci sono feriti
Ci sono feriti negli scontri scaturiti dopo il corteo per la Palestina a Roma. In serata un gruppo ... ► fanpage.it
La Reyer femminile batte Battipaglia nella prima giornata di campionato
Buona la prima per la Reyer Venezia femminile che nell'esordio in campionato supera la O.ME.P.S Ba... ► veneziatoday.it
F1, la nuova griglia di partenza del GP di Singapore: Williams squalificate a Marina Bay
Un sabato da incubo per la Williams a Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. C’erano delle aspet... ► oasport.it
Gioco online, i dati del Conto riassuntivo del Tesoro: le entrate hanno superato i 2 miliardi di euro tra gennaio e aprile 2025
Tempo di lettura: 3 minutiNei primi quattro mesi del 2025 le entrate erariali derivanti dal gioco ... ► anteprima24.it
A Roma il corteo ProPal, cori per Hamas. Spunta Meloni a testa in giù, scontri con la polizia
A Roma ci sono diverse migliaia di persone in piazza per la manifestazione nazionale per Gaza, nono... ► ilgiornale.it
"Palestina libera", il coro dei manifestanti al corteo pro Gaza a Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 A seguito dell'arresto degli attivisti della Global Sumud Fl... ► open.online
Inter Cremonese LIVE 4 0: Lautaro sfiora l’eurogol in rovesciata
di Giuseppe ColicchiaAppuntamento a San Siro alle 18:00 per Inter Cremonese, match valevole per il 6... ► internews24.com
Al maxi corteo di Roma per Gaza anche uno striscione che esalta l’eccidio del 7 ottobre
“7 ottobre giornata della Resistenza palestinese“: è la scritta di uno striscione spuntato in mezzo... ► ilfattoquotidiano.it
Rottura di una condotta fognaria, chiusura provvisoria di via dello Sport per i lavori di ripristino
OSIMO – A causa della rottura di un tratto di sistema fognario, il comune di Osimo ha provvisoriam... ► anconatoday.it
Calafiori sfiora l'eurogol! Il destro da fuori area è (quasi) perfetto. Arsenal West Ham highlights
Netta vittoria dell'Arsenal, che di fronte ai propri tifosi supera 2-0 il West Ham in uno dei tanti ... ► video.gazzetta.it
La sinistra fa sfilare i bambini: cori anti Israele, il video della vergogna
Persino dei bambini oggi scendono a Firenze in piazza intonando cori pro Palestina nelle medesime or... ► iltempo.it
Alla distilleria di San Cesario arriva “Scarti”, lo spettacolo che valorizza le diversità
SAN CESARIO DI LECCE - Astràgali Teatro apre la programmazione autunnale della sua rassegna Teatri... ► lecceprima.it
Juventus Milan, Tudor: “Non abbiamo differenze con i rossoneri. Parlerà il campo”
Le parole di Igor Tudor, allenatore bianconero, nella conferenza stampa alla vigilia del big match t... ► pianetamilan.it
Basilicata, incidente: quattro morti e sei feriti Scontro auto camion
Il sinistro si è verificato nel pomeriggio in territorio di Scanzano Ionico, strada fondovalle dell... ► noinotizie.it
Gemini sfida ChatGPT: Google sta nascondendo un segreto sulla sua IA agli utenti
Dopo il clamoroso successo di Sora, l’app di video editing di OpenAI che ha conquistato la vetta de... ► screenworld.it
Calendasco e le curiose voci di spesa del bilancio comunale del 1665
È capitato ormai qualche anno fa di aver sottomano all’Archivio di Stato di Piacenza, durante dell... ► ilpiacenza.it
Biancolino: “Orgoglioso della squadra, peccato per le occasioni non sfruttate”
Tempo di lettura: 2 minutiUn primo tempo di sofferenza, come da pronostico contro un avversario di... ► anteprima24.it
Meloni ad Assisi: San Francesco stato un uomo di pace estremo, ma non estremista – Il video
(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025 "E' la prima volta che partecipo a questa celebrazione. Pe... ► open.online
Cancellotti: “Bravi a sviluppare il match dopo un inizio complicato”
Tempo di lettura: 2 minutiAl termine dello 0-0 tra Avellino e Mantova, Tommaso Cancellotti ha anal... ► anteprima24.it
Capuano non è d’accordo con Tudor: «Pensare che vada bene così è un pezzo del problema della Juve di questo inizio di stagione». A cosa ha fatto riferimento il giornalista!
di Redazione JuventusNews24Capuano, giornalista, ha commentato così la conferenza stampa di Igor Tud... ► juventusnews24.com
Ballando con le Stelle, Paolo Belli si racconta: "Esperienza da concorrente difficile, ora me la sto godendo"
Paolo Belli, da 20 anni storico braccio destro di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, ha esordi... ► comingsoon.it
Inter show e muso lungo Dumfries: cosa è successo in panchina
Il laterale destro polemizza, in una serata di gloria per tutta la squadra: cosa è successo al mome... ► calciomercato.it
La Carriera Interrotta di Davide Santon, un talento vero lanciato da Mourinho
Inter, c’era una volta la maledizione del terzino sinistroDavide Santon è un nome che nel panorama ... ► ilprimatonazionale.i
Flotilla, consigliere Pd Paolo Romano: “Trattati come animali” da Israele
(Adnkronos) – "Ci hanno trattato come animali". Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Pd ... ► periodicodaily.com
Diretta Live Inter Cremonese, 4 0: segna anche Barella, altro assist di Bonny!
Tutto pronto per la sfida tra Inter e Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A. I nerazzurri... ► forzainter.eu
Pulisic svela la sua passione per gli scacchi: “Me l’ha trasmessa mio nonno”
Nell'intervista di Dan Peterson a Christian Pulisic, visibile sul canale YouTube della Serie A, si è... ► pianetamilan.it
Django Unchained è basato su una storia vera?
Django Unchained è basato su una storia vera? Django Unchained è stato il primo viaggio di Quentin ... ► cinefilos.it
Harry Potter e il segreto della struttura chiastica nei libri
Il mondo di Harry Potter si arricchirà presto di una nuova versione televisiva che promette di appr... ► jumptheshark.it
[MULTI] RomM 4.3.1 : Scopri le nuove potenti funzioni per la tua collezione di ROM
Se sei un appassionato di retrogaming e gestisci una libreria di giochi vasta e disordinata, RomM è... ► gamesandconsoles.net
Liliana Resinovich, sequestrata la GoPro del marito dopo formattazione. E il generale Garofano rinuncia a incarico
È stato disposto il sequestro della GoPro di Sebastiano Visintin, accusato della morte della moglie... ► fanpage.it
Rubano un'auto per sfondare la serranda della tabaccheria e compiere il furto: ladri in azione nella notte a Mirafiori Sud
È successo nella notte di sabato 4 ottobre, intorno all'una e mezza circa, in piazza Livio Bianco ... ► torinotoday.it
Saverio Tommasi lascia Israele, scalo a Istanbul e rientro in Italia: «Via 26 italiani, altri 15 restano in fermo»
Il giornalista di Fanpage, fermato nei giorni scorsi sulla barca Karma, ha lasciato Israele su un v... ► sbircialanotizia.it
Roma al Franchi per reagire, la Fiorentina un’incognita: dalle qualità di Kean al pericolo esterni
Questa sesta giornata di Serie A proporrà alla Roma il primo bivio della stagione, non tanto per qu... ► sololaroma.it
Gasparri: “Conte ha dei parlamentari codardi”
FIRENZE – “Sono rimasto un po’ sconcertato dal vedere i parlamentari della sinistra lasciare per pr... ► lopinionista.it
Bandiere della Palestina sventolano al corteo pro Gaza a Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Le bandiere della Palestina sventolano al corteo pro Gaza a ... ► open.online
Gli abusi che diventano diritti, i diritti che diventano concessioni, le concessioni che evaporano: questo è diventata la democrazia
Io non faccio che ricevere messaggi increduli, angosciati per non poter girare, raggiungere interi... ► ilgiornaleditalia.it
Erba, in tanti alla marcia per la pace: “Non restiamo indifferenti”
Pomeriggio di mobilitazione a Erba. Sabato 4 ottobre, alle 16.30, il ritrovo al Monumento ai Cadut... ► quicomo.it
Imbrattano muri e aggrediscono agenti della polizia: arrestati 13 ragazzi
A Milano tredici ragazzi sono stati arrestati perché accusati di aver aggredito alcuni poliziotti d... ► fanpage.it
FC 26 SBC Base Hero Matchday Pick: Scegli il Tuo Eroe tra Scott, Solskjaer e Beasley!
È disponibile una nuova e importantissima Sfida Creazione Rosa (SBC) che ti permette di aggiungere ... ► imiglioridififa.com
Due motociclisti feriti mentre girano al crossodromo
Due motociclisti sono rimasti feriti in due distinti incidenti che si sono verificati all'interno ... ► arezzonotizie.it
Red dead redemption 2 remaster: aggiornamenti steam e nuove speculazioni
Le recenti modifiche apportate alla pagina Steam di Red Dead Redemption 2 hanno suscitato grande in... ► jumptheshark.it
2006 vs 2026, le scelte di Del Piero: Shakira, Steve Nash e sul confronto con Yildiz...
A margine dell'evento organizzato a New York in occasione del lancio di Trionda, il pallone ufficial... ► video.gazzetta.it
Eroi della trilogia originale nella mandalorian e nell’era del film di grogu
Il panorama della saga di Star Wars si arricchisce continuamente di nuovi sviluppi, collegamenti tr... ► jumptheshark.it
Marilisa Grillo entra nella Direzione Regionale del PD
Tempo di lettura: < 1 minutoLa Consigliera comunale di Grottaminarda, Marilisa Grillo, nella Di... ► anteprima24.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 04 10 2025 ore 19:10
Astral infomobilità salute per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della r... ► romadailynews.it
Roma, ancora migliaia in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE
Nella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo le manifestazioni di ieri in t... ► tg24.sky.it
Furto sul Treno per Giorgia Palmas: La Showgirl Derubata e lo Sfogo Sociale
La conduttrice Giorgia Palmas ha raccontato su Instagram di essere stata vittima di un furto nel va... ► lawebstar.it
Meteo Roma del 04 10 2025 ore 19:15
meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al... ► romadailynews.it
Pagelle Sassuolo Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo
di Redazione JuventusNews24I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la prima giorna... ► juventusnews24.com
Sassuolo Juventus Women 0 0 LIVE: traversa di Krumbiegel, ma in offside
di Redazione JuventusNews24Sassuolo Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca... ► juventusnews24.com
Lù Mière calicidicinema premia Aldo Fabrizi
STERNATIA - Conto alla rovescia per l'undicesima edizione del Lù Mière calicidicinema, serata trib... ► lecceprima.it