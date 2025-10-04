Risparmio e credito per la crescita delle comunità | al FNEC il panel che rimette la finanza al servizio dei territori

(Adnkronos) - A Palazzo Vecchio (Salone dei Cinquecento), nell'ambito della settima edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile (2–5 ottobre 2025), si è svolto il panel “Risparmio e credito per la crescita delle comunità”, che ha visto tra i protagonisti Paolo Gentiloni, Copresidente della Task Force ONU sulla crisi del debito, ed Enrica Maria Chiappero, professoressa di Economia all'Università di Pavia. Il Festival 2025 è dedicato a “Democrazia partecipata. La sfida delle Intelligenze Relazionali”, un invito a mettere le relazioni al centro dell'azione pubblica ed economica come risposta alle possibili derive dell'IA. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Risparmio e credito per la crescita delle comunità": al FNEC il panel che rimette la finanza al servizio dei territori

