Riscaldamento quando si possono accendere i termosifoni? Date e orari zona per zona

Tg24.sky.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le piogge e i primi freddi hanno subito fatto scattare la curiosità di tanti su quando avverrà l'accensione del riscaldamento nella propria casa o nel proprio condominio. Accensione che segue un calendario preciso. Dopo l’ emergenza del 2022, che prevedeva la riduzione dei giorni e delle ore di accensione dei riscaldamenti, è di nuovo in vigore l’impianto normativo stabilito dal DPR 742013. Ecco cosa sapere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

