Riscaldamento quando si possono accendere i termosifoni? Date e orari zona per zona
Le piogge e i primi freddi hanno subito fatto scattare la curiosità di tanti su quando avverrà l'accensione del riscaldamento nella propria casa o nel proprio condominio. Accensione che segue un calendario preciso. Dopo l’ emergenza del 2022, che prevedeva la riduzione dei giorni e delle ore di accensione dei riscaldamenti, è di nuovo in vigore l’impianto normativo stabilito dal DPR 742013. Ecco cosa sapere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Gli alberi ci possono salvare dal riscaldamento globale? Se perdiamo le foreste perdiamo tutto
Riscaldamento 2025/2026: quando si possono accendere i caloriferi in Lombardia?
#mondovì #riscaldamento Anche se manca ancora qualche giorno al 15 ottobre, a Mondovì i cittadini possono già accendere il riscaldamento (con qualche limitazione). Tutti i dettagli nella nota fornita da Città di Mondovì.
Quando si accendono i riscaldamenti, il calendario di casa e uffici - 2026: il calendario aggiornato in base alle zone climatiche. Secondo quifinanza.it
Quando si possono accendere i termosifoni: il calendario in base alla zona climatica - Non ci sarà una data unica per l'intero paese: l'accensione varierà a seconda della zona climatica di appartenenza ... Lo riporta today.it