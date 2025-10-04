Riprendono i cantieri di manutenzione sulle autostrade

Il traffico estivo sulla rete di Autostrade Alto Adriatico ha fatto registrare numeri record storici: +8% di transiti a giugno, + 4% a luglio, agosto e settembre, con il passaggio di quasi 21 milioni di veicoli. Ora che la stagione è terminata, la società annuncia di avere ripreso gli interventi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

