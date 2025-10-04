Riprende studenti e professori poi posta il video su Tiktok | sannita denunciato

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Telese Terme, nell’ambito di attività di controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un giovane del luogo, noto sui social per la sua attività da “TikToker”, resosi responsabile dei reati di interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio. L’indagine è scaturita a seguito della diffusione online di un video, girato all’interno di un istituto scolastico superiore del centro termale, in cui il giovane – senza alcuna autorizzazione – accedeva agli ambienti della scuola durante l’orario di lezione, disturbando le attività didattiche in corso e riprendendo personale e studenti, talvolta inconsapevoli, per poi pubblicare le immagini sul proprio profilo social, seguito da migliaia di utenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

