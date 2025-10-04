Riparte la pallanuoto Esordio con il Savona La Rari torna in vasca
Oggi parte il campionato 2025-2026 di A1 della pallanuoto maschile e per la Rari Nantes Florentia – alla sua partecipazione numero 103 (su 107 complessive) nella massima serie – è subito una gara in salita: alle ore 16 nella vasca del Savona, contro una delle big, terza lo scorso anno dietro al Pro Recco campione d’Italia e al Brescia. Rispetto ad allora la squadra ha confermato il suo zoccolo duro, dal capocannoniere Sordini punta di diamante del gruppo con 71 reti complessive, al capitano Chemeri e, a seguire, molti degli altri protagonisti di una salvezza conquistata nella finale play out col Catania dopo aver sfiorato addirittura l’accesso ai play-off: Di Fulvio (Carlo), De Mey, Hofmeijer, Turchini (Tommaso), Benvenuti, Borghigiani, Visciani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
