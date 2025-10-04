Rinato nel 2021 Record Villoresi | 800 abbonati

Ha sfondato il tetto degli 800 abbonamenti il Teatro Villoresi (840 effettivi) che nel suo cartellone 2025-2026 conta 10 spettacoli, all’insegna dell’amore. "Già nel 2024 – ricorda il direttore artistico Gennaro D’Avanzo – avevamo proposto tre serate invece delle canoniche due per gli spettacoli più richiesti". Il segreto del successo: intercettare gli spettatori a uno a uno con teatro d’asporto, iniziative con le scuole e piccoli incontri dimostrativi sulla magia del teatro. In base alla domanda del pubblico, si potrà pensare a una terza replica il venerdì sera. Per diversi anni fino al 2020 il teatro era rimasto chiuso; poi nel 2021 ha riaperto, sotto la direzione D’Avanzo, con 154 abbonati sempre in crescita di anno in anno: 250, poi 430, 500, 700 e ora supera gli 800. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rinato nel 2021. Record Villoresi: 800 abbonati

In questa notizia si parla di: rinato - record

Marc Márquez non è solo tornato, è rinato. A Motegi gli basta un 2° posto dietro a Bagnaia per conquistare il suo 7° titolo MotoGP, eguagliando Valentino Rossi con 5 gare d’anticipo. Una stagione da dominatore: 11 vittorie su 17 GP, record di punti e una su - facebook.com Vai su Facebook

No Man's Sky è rinato con il più recente aggiornamento: ha ottenuto un picco di utenti connessi da record - No Man's Sky pare star vivendo una seconda giovinezza su Steam e il merito è ovviamente del più recente aggiornamento pubblicato dal team di sviluppo. Scrive multiplayer.it