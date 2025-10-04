Rinascita Cremona è un’insidia Camara resta ancora fermo ai box

C’è la Juvi Cremona all’orizzonte e la Dole è pronta ad affrontare il suo primo tour de force stagionale, con tre partite in otto giorni. Dopo la trasferta di domani in terra lombarda, ecco il ritorno al Flaminio di mercoledì contro Bergamo e il viaggio a Mestre da Mattia Ferrari domenica 12. Il ritmo comincia a farsi vorticoso e serve una squadra tonica e brillante. I biancorossi saranno ancora senza Camara, che ancora non riesce ad allenarsi coi compagni. Il consulto di ieri ha decretato che il giocatore non potrà riprendere almeno fino alla parte finale della prossima settimana. Spiragli dunque per la partita di Mestre, ma è più probabile che le ipotesi di rientro partano dalla settimana successiva in poi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

