Rimozione della pista ciclabile di corso Giannone c' è l' istanza ai commissari straordinari

Casertanews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rimozione della pista ciclabile di Corso Giannone finisce sotto la lente dei Commissari straordinari del Comune. A sollevare la questione è l’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha protocollato un’istanza formale chiedendo chiarimenti in merito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rimozione - pista

Pista ciclabile della discordia: lavori di rimozione al via entro fine settembre

Rimozione della pista ciclabile su viale Aldo Moro, il Comune stanzia 176mila euro ma è polemica: «Così pagano i cittadini»

rimozione pista ciclabile corsoCesena, via Savio: lavori alla pista ciclabile, come cambia la viabilità - A Cesena a partire da questa mattina, martedì 30 settembre, in via Savio, nel tratto compreso tra le vie Capuana e Versilia, sono in corso interventi ... Come scrive corriereromagna.it

rimozione pista ciclabile corsoRimozione pista ciclabile di viale Aldo Moro. Di fronte all’inerzia del Comune, Confesercenti pronta ad interessare il proprio ufficio legale. - Non vogliamo più promesse lanciate nel vuoto in merito alla dismissione della pista ciclabile di viale ... Scrive brindisisera.it

Cerca Video su questo argomento: Rimozione Pista Ciclabile Corso