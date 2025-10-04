Rimozione della pista ciclabile di corso Giannone c' è l' istanza ai commissari straordinari
La rimozione della pista ciclabile di Corso Giannone finisce sotto la lente dei Commissari straordinari del Comune. A sollevare la questione è l’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha protocollato un’istanza formale chiedendo chiarimenti in merito. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Pista ciclabile della discordia: lavori di rimozione al via entro fine settembre
Rimozione della pista ciclabile su viale Aldo Moro, il Comune stanzia 176mila euro ma è polemica: «Così pagano i cittadini»
Cesena, via Savio: lavori alla pista ciclabile, come cambia la viabilità - A Cesena a partire da questa mattina, martedì 30 settembre, in via Savio, nel tratto compreso tra le vie Capuana e Versilia, sono in corso interventi ... Come scrive corriereromagna.it
Rimozione pista ciclabile di viale Aldo Moro. Di fronte all’inerzia del Comune, Confesercenti pronta ad interessare il proprio ufficio legale. - Non vogliamo più promesse lanciate nel vuoto in merito alla dismissione della pista ciclabile di viale ... Scrive brindisisera.it