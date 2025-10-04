Rimozione della pista ciclabile di corso Giannone c' è l' istanza ai commissari straordinari

La rimozione della pista ciclabile di Corso Giannone finisce sotto la lente dei Commissari straordinari del Comune. A sollevare la questione è l'avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, che ha protocollato un'istanza formale chiedendo chiarimenti in merito.

