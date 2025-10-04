Rimini sotto il controllo del tribunale C’è un nuovo legale rappresentante
Il Rimini ha un nuovo legale rappresentante. E' quello che è stato nominato ieri dal custode sequestratario, che, come si ricorderà, vigila sulle quote del Rimini Fc. Quote sotto sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Milano, ormai più di qualche mese fa, dopo il decreto ingiuntivo presentato dalla Vr Trasporti dell'ex presidente e proprietario del Rimini, Alfredo Rota per un credito di 200.000 euro. Un nuovo legale rappresentante che, quindi, prende di fatto il posto di Valerio Perini, uomo della Building Company di Giusy Anna Scarcella. La nomina è arrivata ieri, dopo l'assemblea convocata dal sindaco della società e, di fatto, esautora la nuova proprietà del club biancorosso.
