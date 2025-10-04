Rimini sequestrata un’anfora romana di 2mila anni in un negozio di mobili

Dayitalianews.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento della Guardia di Finanza. Una preziosa anfora romana di oltre 2mila anni è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Rimini all’interno di un negozio di arredamento. L’oggetto, in condizioni quasi perfette, misura 123 centimetri di circonferenza e 80 di lunghezza. Gli esperti l’hanno identificata come una Lamboglia 2, tipologia prodotta tra il II e il I secolo a.C. nell’area adriatica, utilizzata in epoca romana per il trasporto del vino. Denuncia e sanzioni per il titolare. Il proprietario del negozio è stato denunciato per possesso illecito di beni archeologici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

rimini sequestrata un8217anfora romana di 2mila anni in un negozio di mobili

© Dayitalianews.com - Rimini, sequestrata un’anfora romana di 2mila anni in un negozio di mobili

In questa notizia si parla di: rimini - sequestrata

Rimini, 20enne bengalese sequestrata dai genitori per obbligarla a sposarsi

Rimini, ragazza sequestrata e costretta a sposarsi in Bangladesh: arrestati i genitori

rimini sequestrata un8217anfora romanaGdf Rimini, anfora romana esposta in un’agenzia immobiliare: scatta il sequestro - Ma l’anfora sequestrata dalla Gdf della Stazione Navale, di circa 123 cm per 80 ... Scrive chiamamicitta.it

rimini sequestrata un8217anfora romanaAnfora romana di oltre 2mila anni in un negozio di mobili a Rimini: denunciato il titolare e sequestrata. Quanto vale - Un’anfora romana di oltre 2mila anni è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Rimini all’interno di un negozio di mobili della città. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rimini Sequestrata Un8217anfora Romana