Rimini sequestrata un’anfora romana di 2mila anni in un negozio di mobili

Il ritrovamento della Guardia di Finanza. Una preziosa anfora romana di oltre 2mila anni è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Rimini all'interno di un negozio di arredamento. L'oggetto, in condizioni quasi perfette, misura 123 centimetri di circonferenza e 80 di lunghezza. Gli esperti l'hanno identificata come una Lamboglia 2, tipologia prodotta tra il II e il I secolo a.C. nell'area adriatica, utilizzata in epoca romana per il trasporto del vino. Denuncia e sanzioni per il titolare. Il proprietario del negozio è stato denunciato per possesso illecito di beni archeologici.

