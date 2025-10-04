Rimini-Arezzo 0-1 | Varela stende i romagnoli

Rimini, 4 ottobre 2025 – L'Arezzo sbanca Rimini nell'anticipo e allunga in testa mettendo pressione a Ravenna e Ascoli in campo tra oggi e domani. In Romagna matura la settima vittoria stagionale grazie ad un guizzo di Varela nel secondo tempo. Decisivo l'ingresso del portoghese nell'ultima mezz'ora, sempre più perfetto dodicesimo uomo o titolare aggiunto. Sul taccuino anche due legni (palo di Chierico e traversa di Iaccarino).Di positivo, oltre al risultato, l'aver mantenuto la porta inviolata, cosa che non accadeva dalla terza giornata. Gara un po’ soporifra da parte dell’Arezzo, ma l’ingresso di Varela spacca la partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini-Arezzo 0-1: Varela stende i romagnoli

In questa notizia si parla di: rimini - arezzo

