C’è chi ha presentato la dichiarazione dei redditi in tempo e adesso aspetta il rimborso Irpef. Che purtroppo non sta arrivando. A questo punto il dubbio diventa lecito: è successo qualcosa che impedisce la sua erogazione? Deve essere dato per perso completamente? Nella gestione dei crediti che spettano ai contribuenti un ruolo importante lo hanno i debiti fiscali: quando superano la soglia dei 500 euro, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di bloccare le erogazioni. In questo più ampio contesto è importante sapere se i rimborsi Irpef si sono arenati da qualche parte o se, all’orizzonte, c’è la possibilità di riuscirli a percepire in tempi brevi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rimborso Irpef in ritardo, cosa fare se è bloccato e come risolvere