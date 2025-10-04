Riforma Pensioni 2026 | nella manovra della Meloni non sono previsti interventi?

Giovedì 2 ottobre il governo Meloni ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), lo strumento che da quest’anno sostituisce la tradizionale nota di aggiornamento al Def e che rappresenta il passaggio chiave verso la prossima legge di Bilancio. Il testo ufficiale del documento non è ancora stato reso pubblico, ma dal comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio emergono indicazioni che non lasciano presagire novità sostanziali sul fronte delle pensioni. Un primo elemento di incertezza riguarda l’adeguamento degli assegni dal gennaio 2026. Non sono infatti disponibili i dati necessari per capire con precisione quale sarà l’aumento effettivo legato alla rivalutazione, anche se le prime stime parlano di una percentuale contenuta. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it