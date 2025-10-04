Riforma Pensioni 2026 | nella manovra della Meloni non sono previsti interventi?
Giovedì 2 ottobre il governo Meloni ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), lo strumento che da quest’anno sostituisce la tradizionale nota di aggiornamento al Def e che rappresenta il passaggio chiave verso la prossima legge di Bilancio. Il testo ufficiale del documento non è ancora stato reso pubblico, ma dal comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio emergono indicazioni che non lasciano presagire novità sostanziali sul fronte delle pensioni. Un primo elemento di incertezza riguarda l’adeguamento degli assegni dal gennaio 2026. Non sono infatti disponibili i dati necessari per capire con precisione quale sarà l’aumento effettivo legato alla rivalutazione, anche se le prime stime parlano di una percentuale contenuta. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
In questa notizia si parla di: riforma - pensioni
Riforma pensioni 2025, proposta Perfetto-Armiliato-Gibbin: rischi e benefici
Riforma Pensioni 2025-2026: problema mai risolto, cosa si deve fare?
Pensioni 2026, la sfida dei 64 anni: riforma complicata? Ultime news
Riforma Pensioni 2026 in Manovra: tutti i punti in discussione • Le ipotesi al vaglio del Governo in tema di riforma pensioni per la Manovra 2026: intervenenti su requisiti, TFR, Opzione Donna, Quota 103 e Bonus Maroni. - X Vai su X
La sospensione della riforma delle pensioni è un passo in avanti verso un nuovo governo in Francia. Di Mauro Zanon - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, addio riforma. Arriva Quota 43, la decisione che sconvolge i cittadini - rottamazione delle cartelle, è costretta ad arretrare anche sul fronte previdenziale: non ci sarà alcuna riforma delle pensioni, né il blocco generalizzato ... Da money.it
Riforma Pensioni 2026 in Manovra: tutti i punti in discussione - Le ipotesi al vaglio del Governo in tema di riforma pensioni per la Manovra 2026: intervenenti su requisiti, TFR, Opzione Donna, Quota 103 e Bonus Maroni. Si legge su msn.com