Rifiuti e pietrisco abbandonati in un terreno | residenti esasperati

L'ennesima discarica abusiva viene segnalata nella periferia di Brindisi. Un cittadino manifesta la sua esasperazione per i cumuli di rifiuti e ammassi di pietrisco che vengono abbandonati in un terreno confinante con in cortile della sua abitazione, fra via Benvenuto Cellini e contrada Palmarini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

