Riecco Vinicius! Il Real Madrid asfalta il Villarreal e mette pressione al Barça

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il brasiliano torna a siglare una doppietta, Mbappé segna per la nona partita di fila: 3-1 e primo posto in attesa del Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

