Ricostruzione di carriera per gli ATA | bisogna riconoscere il pre ruolo Cosa hanno detto i giudici
Ennesimo lavoratore della scuola che è costretto a ricorrere in giudizio per vedersi riconosciuto quanto dovuto in tema di ricostruzione di carriera, con i tribunali che ovviamente, stante il contesto giurisprudenziale consolidato, non possono fare altro che accertare a favore del personale scolastico quanto giustamente dovuto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
ricostruzione - carriera
