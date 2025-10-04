Riconoscimento per la Asl pontina | premiato il modello oncologico integrato

Latinatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un importante riconoscimento per la Asl di Latina, che arriva dal XVII Congresso nazionale della Società italiana di leadership e management in medicina (Simm) in corso a Roma. E' stato infatti premiato il modello oncologico integrato, sviluppato in collaborazione con l'Università Sapienza di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

