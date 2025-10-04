Riconoscimento per la Asl pontina | premiato il modello oncologico integrato
C'è un importante riconoscimento per la Asl di Latina, che arriva dal XVII Congresso nazionale della Società italiana di leadership e management in medicina (Simm) in corso a Roma. E' stato infatti premiato il modello oncologico integrato, sviluppato in collaborazione con l'Università Sapienza di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: riconoscimento - pontina
Claudia Conte. Ron Jones · 11001001: Stealing the Enterprise. Un #pubblico gremitissimo per il #concerto straordinario che ha celebrato il #riconoscimento @unesco della #ViaAppia. Regina Viarum ha unito popoli e attraversato i secoli, e oggi torna ad esse - facebook.com Vai su Facebook
Assistenza sanitaria, premiato progetto Asl Napoli 3 Sud - idee progettuali in fase di realizzazione, una delle sezioni del Lean Healthcare Award 2024, il ... Segnala ansa.it