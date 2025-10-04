Ricomincio da tre col record Nel terzo compleanno il governo festeggia la crescita del consenso Vola anche FdI
Sono da record i numeri di Giorgia Meloni e del suo governo, alla scadenza dei tre anni di mandato (il 22 ottobre del 2022 il varo) secondo le ultime rilevazioni delle società specializzate. Il presidente del Consiglio e il suo esecutivo mantengono un livello record di consensi, rispettivamente raccogliendo il 45,3% e il 45,1%. È quanto emerge dal rapporto Human Index – l’esclusivo indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening – realizzato da Vis Factor in collaborazione con l’istituto sondaggistico EMG Different. Meloni sempre in testa per consenso dopo tre anni di governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
