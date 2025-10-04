Richard Gere un tributo social che riaccende il ricordo di Giorgio Armani
Scorrono ancora vive le emozioni suscitate dal saluto che Richard Gere ha dedicato a Giorgio Armani a un mese dalla scomparsa dello stilista. In un post intriso di gratitudine, l’attore ha trasformato il palcoscenico social in un memoriale privato, mentre Milano celebrava la prima collezione del maestro orfana della sua presenza. Ricordi che s’intrecciano sul . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Homer Gere, primogenito di Richard Gere, debutta come attore accanto a Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford
Armani, lo stilista di Hollywood: da Richard Gere a Cate Blanchett, gli abiti delle star che hanno fatto la storia
Giorgio Armani, da American Gigolò con Richard Gere l'ascesa a Hollywood
Richard Gere, un mese senza Giorgio Armani: "Dipingeva anime, da lui ho imparato cosa significa indossare un abito"
Richard Gere alla Milano Fashion Week 2025 porta lo stile American Gigolò alla sfilata-tributo di Giorgio Armani