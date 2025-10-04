Richard Gere un mese senza Giorgio Armani | Dipingeva anime da lui ho imparato cosa significa indossare un abito
Milano, 4 ottobre 2035 – "Che contrasto di emozioni quando un amico che ci ha dato tanto non è più qui". Con queste parole, l'attore Richard Gere ha aperto un toccante post su Instagram dedicato a Giorgio Armani, a un mese dalla sua scomparsa (Re Giorgio è morto il 4 settembre). Gere ha partecipato questa settimana alla presentazione della nuova collezione a Milano, la prima senza lo stilista: "Quella che doveva essere una sfilata è diventato un tributo". Il clan Armani: i fratelli, i nipoti, gli amori di Re Giorgio. Tutti i nomi della famiglia unita e mai sotto i riflettori Nel messaggio, Gere ripercorre il legame profondo con Armani, nato sul set di ' American Gigolo', film che segnò una svolta per entrambi: "Era la sua grande occasione, e per me la scoperta di cosa significasse camminare accanto a un vero artista della moda". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: richard - gere
Homer Gere, primogenito di Richard Gere, debutta come attore accanto a Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford: cortocircuito di nepo baby!
Armani, lo stilista di Hollywood: da Richard Gere a Cate Blanchett, gli abiti delle star che hanno fatto la storia
Giorgio Armani, da American Gigolò con Richard Gere l’ascesa a Hollywood
Wanted Cinema. . Richard Gere, produttore esecutivo del film “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, ti invita al cinema per scoprire un viaggio profondo di pace e speranza. Il 6, 7 e 8 ottobre La programmazione è disponibile su www.wantedcinema.eu - facebook.com Vai su Facebook
Richard Gere, Cate Blanchett e e le altre celebrità alla sfilata di Armani #GiorgioArmani #milanofashionweek - X Vai su X
Giorgio Armani, Richard Gere gli dedica un post commosso su Instagram - L'attore: "Che contrasto di emozioni quando un amico che ci ha dato tanto non è più qui" ... Da adnkronos.com
Milano saluta Armani: da Cate Blanchett a Richard Gere, il tributo delle star al "Re Giorgio" - Una parata di celebrità, molte amiche e collaboratrici di lunga data di Giorgio Armani, ha partecipato alla presentazione della sua collezione finale alla Milano Fashion Week di ... repubblica.it scrive