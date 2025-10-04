Richard Gere un mese senza Giorgio Armani | Dipingeva anime da lui ho imparato cosa significa indossare un abito

Milano, 4 ottobre 2035 – "Che contrasto di emozioni quando un amico che ci ha dato tanto non è più qui". Con queste parole, l'attore Richard Gere ha aperto un toccante post su Instagram dedicato a Giorgio Armani, a un mese dalla sua scomparsa (Re Giorgio è morto il 4 settembre). Gere ha partecipato questa settimana alla presentazione della nuova collezione a Milano, la prima senza lo stilista: "Quella che doveva essere una sfilata è diventato un tributo". Il clan Armani: i fratelli, i nipoti, gli amori di Re Giorgio. Tutti i nomi della famiglia unita e mai sotto i riflettori Nel messaggio, Gere ripercorre il legame profondo con Armani, nato sul set di ' American Gigolo', film che segnò una svolta per entrambi: "Era la sua grande occasione, e per me la scoperta di cosa significasse camminare accanto a un vero artista della moda". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

