Richard Gere e il ricordo di Armani | Mi sento privilegiato Non disegnava abiti creava personaggi
“Originale, visionario, un artista con la mano di un artigiano e l’anima di un pittore”. È l'accorato ricordo di Giorgio Armani, lo stilista morto a Milano lo scorso 4 settembre, tratteggiato dall'attore Richard Gere. Un messaggio, condiviso sui social e accompagnato da alcuni scatti che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: richard - gere
Homer Gere, primogenito di Richard Gere, debutta come attore accanto a Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford: cortocircuito di nepo baby!
Armani, lo stilista di Hollywood: da Richard Gere a Cate Blanchett, gli abiti delle star che hanno fatto la storia
Giorgio Armani, da American Gigolò con Richard Gere l’ascesa a Hollywood
Domani a #CTCF Armanda Colusso Trentini, Richard Gere, Dan Brown, Mara Venier, Enzo Iacchetti, Ornella Vanoni, Giovanni Floris, Cecilia Sala, Nello Scavo, Massimo Giannini e Serena Brancale - X Vai su X
Wanted Cinema. . Richard Gere ci racconta del film “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, di cui è produttore esecutivo Al cinema il 6, 7 e 8 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Giorgio Armani, Richard Gere gli dedica un post commosso su Instagram - L'attore: "Che contrasto di emozioni quando un amico che ci ha dato tanto non è più qui" ... Lo riporta msn.com
Richard Gere alla Milano Fashion Week 2025 porta lo stile American Gigolò alla sfilata-tributo di Giorgio Armani - Ricordiamo la lunga amicizia tra Giorgio Armani e Richard Gere in occasione della sfilata della Milano Fashion Week 2025 che celebra l'opera dello stilista e maestro moda ... Riporta vogue.it