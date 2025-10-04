Richard Gere e il ricordo di Armani | Mi sento privilegiato Non disegnava abiti creava personaggi

“Originale, visionario, un artista con la mano di un artigiano e l’anima di un pittore”. È l'accorato ricordo di Giorgio Armani, lo stilista morto a Milano lo scorso 4 settembre, tratteggiato dall'attore Richard Gere. Un messaggio, condiviso sui social e accompagnato da alcuni scatti che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it