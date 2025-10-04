Ricevimento delle autorità nei Servi Stasera cena delle stelle per 2800
Un elogio alle Contrade e a Siena. Con le prime pennellate quali "radici secolari" che fanno della città "un modello irripetibile". Così il priore Alberto Benocci inizia il ricevimento delle autorità dopo averle accolte su una ’pista’ di tufo che conduce all’ingresso dei festeggiamenti a cui si accede da un sipario che raffigura il Drappellone dell’Assunta. "Ogni Contrada appartiene a tutta Siena che è, a sua volta, la somma di tutte e 17. Essere qui, insieme, è rinnovare un patto", aggiunge Giovannella Pacini aprendo il ricevimento. "Una vittoria che non è nata per caso", ecco il mantra dei Servi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
