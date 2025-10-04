Ricercato per reato di pornografia minorile arrestato durante controlli di retrovalico a Duino Aurisina

Triesteprima.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata dello scorso giovedì 2 ottobre i carabinieri della compagnia di Aurisina, nel corso di controlli di retrovalico, hanno arrestato un cittadino egiziano, classe 1997, residente in provincia di Roma, destinatario di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricercato - reato

Allenatore alla sbarra. Tre delle atlete violentate ora sono parte civile - Tutte atlete nella squadra allenata dall’uomo imputato per i reati di violenza sessuale e pornografia minorile. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ricercato Reato Pornografia Minorile