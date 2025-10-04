Ricercato per reato di pornografia minorile arrestato durante controlli di retrovalico a Duino Aurisina
Nella tarda serata dello scorso giovedì 2 ottobre i carabinieri della compagnia di Aurisina, nel corso di controlli di retrovalico, hanno arrestato un cittadino egiziano, classe 1997, residente in provincia di Roma, destinatario di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
