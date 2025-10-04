Ricciardi M5s in piazza per Gaza | Indecenti le parole di Meloni sulle manifestazioni Queste persone stanno riscattando l’Italia

“Dicono che non si sciopera per la sanità, per la scuola, per il lavoro? Questa gente sarà in piazza anche per la sanità, per la scuola, per il lavoro. Devono minimizzare sempre, ma Gaza ha svelato tutta la loro ipocrisia. Questa gente sta riscattando l’Italia”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle, Riccardo Ricciardi, anche lui in piazza alla manifestazione nazionale per Gaza a Roma L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ricciardi (M5s) in piazza per Gaza: “Indecenti le parole di Meloni sulle manifestazioni. Queste persone stanno riscattando l’Italia””

