Ricci torna a Bruxelles la stoccata di Ancona Protagonista | Il Pd già orfano del suo leader ad Ancona pensiamo noi

Anconatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – “Sono bastate poche ore ed il candidato sconfitto del Centro Sinistra Matteo Ricci ha gettato la maschera lasciando le Marche per rifugiarsi nella più agiata sistemazione di Bruxelles. Il Pd è già orfano del proprio leader dimostrando ancora una volta quanto effimera ed interessata fosse. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

