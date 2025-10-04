Acqualagna (Pesaro), 5 ottobre 2025 – A quasi un anno dalla scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna di cui si sono perse le tracce il 13 ottobre del 2024 alla diga del Furlo, trapela una inquietante segnalazione. Il ragazzo sarebbe stato ucciso e gettato in un lago, stando a quanto riferito da un uomo, che durante l’estate ha chiamato in anonimo Federica Pambianchi, la mamma del giovane. La donna ha denunciato l’episodio, su cui ci sono indagini in corso, e si dice sconcertata, ritenendo comunque la segnalazione poco credibile. La pista più probabile. Difatti l’anonimo interlocutore non ha fornito dettagli, né sul luogo né sulle circostanze, tantomeno sui tempi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Branchini, segnalazione choc alla mamma: “Ucciso e gettato in un lago”