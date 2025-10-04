Riccardo Branchini scomparso la mamma | Uno sconosciuto mi ha chiamato dicendo di averlo gettato nel lago

È trascorso quasi un anno dalla scomparsa di Riccardo Branchini, sparito nel nulla ad Acqualagna. Oggi, sabato 4 ottobre, si terrà a Roma una manifestazione, promossa dall'associazione Nostos, per i ragazzi scomparsi dei quali oggi non si hanno ancora notizie. Tra i partecipanti figura anche Federica Pambianchi, la madre di Branchini. La donna ha ricordato la scomparsa del figlio in un'intervista a Fanpage.it: "Noi familiari viviamo sospesi, a Riccardo chiedo solo di farsi sentire. I suoi abbracci erano il momento della giornata che preferivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it