Riccardo Branchini scomparso la mamma | Uno sconosciuto mi ha chiamato dicendo di averlo gettato nel lago
È trascorso quasi un anno dalla scomparsa di Riccardo Branchini, sparito nel nulla ad Acqualagna. Oggi, sabato 4 ottobre, si terrà a Roma una manifestazione, promossa dall'associazione Nostos, per i ragazzi scomparsi dei quali oggi non si hanno ancora notizie. Tra i partecipanti figura anche Federica Pambianchi, la madre di Branchini. La donna ha ricordato la scomparsa del figlio in un'intervista a Fanpage.it: "Noi familiari viviamo sospesi, a Riccardo chiedo solo di farsi sentire. I suoi abbracci erano il momento della giornata che preferivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: riccardo - branchini
“Riccardo Branchini era a una festa”, nuova segnalazione sul 20enne scomparso: la reazione della mamma
Riccardo Branchini scomparso, nuova segnalazione sul 20enne: “Era a una festa”
Riccardo Branchini scomparso, la mamma: “Ancora sogno la sua auto vuota. Gli ultimi avvistamenti a Zurigo”
Riccardo Branchini scomparso, la mamma: “Uno sconosciuto mi ha chiamato dicendo di averlo gettato nel lago” - Tra pochi giorni sarà trascorso un anno esatto dalla scomparsa di Riccardo Branchini, il giovane ormai 20enne sparito nel nulla ad Acqualagna. Secondo fanpage.it
Riccardo Branchini scomparso, la mamma: “Ancora sogno la sua auto vuota. Gli ultimi avvistamenti a Zurigo” - È trascorso quasi un anno dalla scomparsa di Riccardo Branchini, sparito nel nulla ad Acqualagna nell’ottobre 2024. Scrive fanpage.it