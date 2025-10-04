Ribera un milione dall’avanzo di amministrazione per strade immobili e sociale | voto unanime in consiglio comunale

4 ott 2025

Clima di collaborazione a Ribera, dove il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’utilizzo di circa un milione di euro dell’avanzo di amministrazione per interventi su strade, immobili comunali e servizi sociali. Una scelta condivisa sia dalla maggioranza sia dall’opposizione, che hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

